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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الديهي ردًا على محاولة جرّ مصر للحرب : جيشنا ليس للمؤامرات

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أن مصر لم تغامر في أي حرب، في إشارة إلى أن مصر لم تغامر وتتدخل في ليبيا أو في السودان، أو في حرب مع إثيوبيا أو تركيا، معقبًا: "مصر لم تغامر رغم التسخين الذي حدث في الماضي، المغامرة الواحدة من هذه المغامرات كانت من الممكن أن تضيع البلد لعشرات السنوات". 

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وتابع"الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت،  :" تخيل لو مصر دخلت في حرب من الحروب كان هيحصل إيه ، الرئيس تحدث على أنه لم يستغل مشاعر الشعب المصري، للمغامرة بالبلد، وفي مقابل ذلك تحمل الكثير".


ولفت إلى أن هناك أصواتًا تحدثت على أن مصر تمتلك جيش كبير وعظيم ومسلح بأحداث الأسلحة، وعليه أن يحارب دولة الاحتلال وتحرير قطاع غزة، معقبًا: "البعض يتحدث  بهذا الأمر بحسن نية، والبعض يتحدث بسوء نية ، ...الجيش المصري موجود لحماية مصر، ومقدرات الشعب المصري، الجيش المصري موجود للردع، الصين لديها جيش عظيم، ورغم ذلك لم تتورط وتدخل في حرب من أجل بناء بكين".


وتابع :" الجيش المصري موجود، ولكنه ليس للإيجار، أو للمؤامرات ، الجيش المصري  جيش سلام ، ولا يقوم بالمشاركة في المغامرات ، الجيش المصري يدار بحكمة بالغة، لأن قوته قوة مفرطة، الجيش المصري مستهدف، والدولة مستهدفة، ويخطئ من يظن أن ما يحدث حول مصر صدفة".

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