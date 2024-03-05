رغم مواردها «الشحيحة»| نشأت الديهي: مصر تملك أغلى سلعة في العالم

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الجيش المصري يحمي مقدرات وأصول مصر وإرادة الشعب المصري، مُعقبًا: "لو لم يكن لدينا جيش مصري قوي، لما استطاعت مصر التسويق للمشروعات الكبرى مثل مشروع رأس الحكمة".

وتابع نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن القارة الإفريقية مليئة بالفرص، ومصر قد يكون لديها بعض الموارد الشحيحة، ولكن لديها وفرة في سلعة الأمن، وهذه أغلى سلعة في العالم، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول تمتلك موارد لا محدودة، ولا يوجد تنمية بسبب عدم الأمن.

وتابع نشأت الديهي، أن الاستقرار يأتي من خلال تحقيق الاستقرار السياسي، والاستقرار الأمني الذي لن يحدث إلا بوجود جيش قوي، معقبًا: “لدينا أهم سلعة مُتمثلة في الاستقرار”.

وقال الإعلامي نشات الديهي، إن شعبة البقالة تحدثت عن تراجع أسعار الزيت والسمنة بنسبة 20%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض سيصل إلى السوق بشكل فعّال في نهاية الأسبوع الحالي.

وتابع "الديهي"، أن أسعار الخضر والفاكهة تشهد انخفاضًا مع بداية العد التنازلي لشهر رمضان، مشيرًا إلى أن نسبة الانخفاض تتراوح ما بين 10 و35%، مع ثبات أسعار الفاكهة.

ولفت إلى أن حاتم النجيب المتحدث باسم سوق العبور توقع ثبات أسعار الخضر والفاكهة حتى نهاية شهر رمضان ، شريطة عدم إقبال المواطنين على التخزين.