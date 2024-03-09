بعد فوز الأهلي بالكأس.. أحمد موسى: "عمرو أديب كانت حالته صعبة وبقوله معلش"

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي بتحقيق الفوز على نادي الزمالك في نهائي كأس مصر أمس.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أوجه التحية والتقدير إلى المستشار تركي آل الشيخ على دوره في تنظيم مباراة كأس مصر ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" عمرو أديب كان قاعد خلف تركي آل الشيخ في المباراة وكان لابس تي شيرت الزمالك وأنا كنت حاسس بيه ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى مازحا:" عمرو أديب كانت حالته صعبة جدا في مباراة نهائي الكأس"، مضيفا:" بقول لعمرو أديب معلش ".