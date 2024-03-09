الأهلي بطل الكأس.. أحمد موسى: عبد الله السعيد السبب في احتساب جول إمام عاشور

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي يتحقيق الفوز على نادي الزمالك في نهائي كأس مصر أمس.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عبد الله السعيد السبب في احتساب الجول الأول للنادي الأهلي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الفار احتسب الهدف الأول لإمام عاشور في مرمى الزمالك ، وعبد الله السعيد مغطي إمام عاشور زي ما الكتاب بيقول ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عبد الله السعيد هو السبب في الهدف الأول للأهلي وحصول إمام على جائزة لاعب المباراة وحصوله على 50 ألف دولار ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إمام عاشور صفقة في غاية الأهمية للنادي الأهلي"، مضيفا:" نادي الزمالك لعب مباراة محترمة وكان مسيطر لكنه لم يترجم السيطرة لأهداف".