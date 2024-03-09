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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأهلي بطل الكأس.. أحمد موسى: عبد الله السعيد السبب في احتساب جول إمام عاشور

أحمد موسى
أحمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي يتحقيق الفوز على نادي الزمالك في نهائي كأس مصر أمس.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  عبد الله السعيد السبب في احتساب الجول الأول للنادي الأهلي".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الفار احتسب الهدف الأول لإمام عاشور في مرمى الزمالك ، وعبد الله السعيد مغطي إمام عاشور زي ما الكتاب بيقول ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عبد الله السعيد هو السبب في الهدف الأول للأهلي وحصول إمام على جائزة لاعب المباراة وحصوله على 50 ألف دولار ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  إمام عاشور صفقة في غاية الأهمية للنادي الأهلي"، مضيفا:" نادي الزمالك لعب مباراة محترمة وكان مسيطر لكنه لم يترجم السيطرة لأهداف".

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