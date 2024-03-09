البلد كانت هتروح مننا أيام الإخوان.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

علق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات احتفالية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كلمات أسر الشهداء في احتفالية يوم الشهيد موزونة بالذهب وبها الخلاصة التي تؤكد على حماية الأراضي المصرية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل الدولة المصرية وحفظ كل شبر من أراضي مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أحيي كل أسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل مصلحة الوطن وحمايته ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى منفعلا:" مصر كانت هتروح مننا أيام حكم الجواسيس والخونة والإخوان والبلد دي كانت رايحة لكن ربنا حمى مصر بفضل الشعب المصري والبطل الرئيس السيسي".