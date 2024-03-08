أحمد موسى يحتفل بتتويج الأهلي بكأس مصر

توج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين للا شيء، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

وكتب الإعلامي احمد موسي عبر حسابه علي موقع "x" مبروووك لجماهير النادى الاهلى ومجلس الادارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب وكل الابطال من اللاعبين والجهاز الفنى المحترم بقيادة كولر .. الف مبروك .. وشكرا لفريق الزمالك الذي لعب مباراة قوية واضاع الفرص .. شكرا علي الروح الرياضية .. شكرا للاشقاء في المملكة العربية السعودية .. مبروك يا اهلى .

https://x.com/ahmeda_mousa/status/1766190428296982606?s=48&t=08PAcqaI06JoyovJmCZATQ



ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة"