ميناء على سواحل غزة.. أحمد موسى يفضح مخططا إسرائيليا أمريكيا خبيثا ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن إقامة ميناء على سواحل غزة ، مضيفا:" هل أمريكا مش قادرة تخلي إسرائيل تسمح بدخول المساعدات عبر المعابر ؟".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أمريكا قالت هتجيب مراكب من قبرص بها مساعدات لقطاع غزة، وهذه المساعدات لن تدخل إلا بموافقة إسرائيل ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" بايدن سيرسل قوات أمريكية إلى سواحل غزة وسيرسل سفنا حربية أمريكية على سواحل غزة وهذا المخطط مرسوم منذ شهر نوفمبر الماضي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المخطط قائم على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى قبرص ثم لأي مكان آخر في العالم ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" خطة إيصال المساعدات لغزة عن طريق ميناء مجرد إلهاء وبداية لتهجير الفلسطينيين من غزة بحرا".