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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميناء على سواحل غزة.. أحمد موسى يفضح مخططا إسرائيليا أمريكيا خبيثا ..فيديو

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن إقامة ميناء على سواحل غزة ، مضيفا:" هل أمريكا مش قادرة تخلي إسرائيل تسمح بدخول المساعدات عبر المعابر ؟".

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أمريكا قالت هتجيب مراكب من قبرص  بها مساعدات لقطاع غزة، وهذه المساعدات لن تدخل إلا بموافقة إسرائيل ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" بايدن سيرسل قوات أمريكية إلى سواحل غزة  وسيرسل سفنا حربية أمريكية على سواحل غزة وهذا المخطط مرسوم منذ شهر نوفمبر الماضي".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المخطط قائم على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى قبرص  ثم لأي مكان آخر في العالم ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" خطة إيصال المساعدات لغزة عن طريق ميناء مجرد إلهاء وبداية لتهجير الفلسطينيين من غزة بحرا".

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