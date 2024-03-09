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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر وشعبها كل همه.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يتحمل ما لا تتحمله الجبال

أحمد موسى
أحمد موسى

علق  الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات احتفالية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  هناك استقرار وأمن في مصر  رغم الأزمات التي تحيط بالدولة المصرية".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" خونة جماعة الإخوان الإرهابية يرغبون في إسقاط مصر ويشككون في كل شيء تقوم مصر بتنفيذه ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أيادي عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ملطخة بالدماء ولا يستهدفون مصلحة الدولة المصرية لكنهم يبحثون عن مصلحة التنظيم ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي يتحمل ما لا تتحمله الجبال "، مضيفا:" كنت بقول نفس الكلام ده أيام الإخوان أيضا وكلي ثقة في الرئيس السيسي ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كل هم الرئيس السيسي هو مصر وشعبها ويعمل من أجل مستقبل أفضل للدولة المصرية "|.

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