مصر وشعبها كل همه.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يتحمل ما لا تتحمله الجبال

علق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات احتفالية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك استقرار وأمن في مصر رغم الأزمات التي تحيط بالدولة المصرية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" خونة جماعة الإخوان الإرهابية يرغبون في إسقاط مصر ويشككون في كل شيء تقوم مصر بتنفيذه ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أيادي عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ملطخة بالدماء ولا يستهدفون مصلحة الدولة المصرية لكنهم يبحثون عن مصلحة التنظيم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي يتحمل ما لا تتحمله الجبال "، مضيفا:" كنت بقول نفس الكلام ده أيام الإخوان أيضا وكلي ثقة في الرئيس السيسي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كل هم الرئيس السيسي هو مصر وشعبها ويعمل من أجل مستقبل أفضل للدولة المصرية "|.