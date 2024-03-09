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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرينا بسنوات صعبة.. أحمد موسى : مصر الآن دولة قوية تحمي مقدراتها

صدى البلد

علق  الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات احتفالية الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الصين بدأت مسار الإصلاح الاقتصادي في عام 1953 وعملوا خطة خمسية للتحول من بلد زراعي إلى بلد صناعي ".

وأضاف" الصين وضعت خطة لتحقيق النهضة ووضعوا خطة لتوفير طعام الشعب الصيني في أول عشر سنوات من الخطة ".

وأكمل موسى" الصين وضعت خطة لتحقيق النهضة والتنمية ومدتها 70 عاما "، مضيفا:" الصين أصبحت من أكبر اقتصادات العالم ".

وتابع " الرئيس السيسي طرح عدة نماذج لمجموعة من الدول التي وضعت مخططات من أجل تحقيق التنمية والنهضة ".

واكمل" دول وشعوب تدفع ثمن كبير للغاية من أجل تحقيق التنمية المطلوبة"، مضيفا:" إحنا مرينا في مصر بأصعب سنوات في تاريخنا بداية من 2011".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"مصر الآن دولة قوية قادرة على حماية مقدراتها، وتقوم باتخاذ إجراءات من أجل حماية الأمن القومي ".

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