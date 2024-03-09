أمن وسلامة الحدود.. أحمد موسى: مفيش حد هياخد حبة رمل واحدة من أرضنا

علق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات احتفالية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي تحدث بوضوح وشفافية مع الشعب المصري".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "حدود مصر وأمنها وسلامتها تبقى كما هي، ومفيش حبة رمل حد هياخدها، ولن نسمح بهذا الأمر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كلمات أسر الشهداء في احتفالية يوم الشهيد موزونة بالذهب، وبها الخلاصة التي تؤكد على حماية الأراضي المصرية".