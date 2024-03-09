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برلمان

الحرية المصري: احتفالات يوم الشهيد تؤكد دعم الدولة ومساندتها لأسر الشهداء والمصابين

د. عيد عبد الهادي
د. عيد عبد الهادي

تقدم د. عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسر الشهداء، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، قائلا: الدولة لن تنساهم وستظل تعبر في كل لحظة عن حبها واحترامها وعرفانها بهؤلاء الشهداء الابطال، وستظل تقدم كافة أوجه الدعم لأسر وأهالي الشهداء وقوفا بجانبهم واستمرار مساندتهم بكافة السبل الممكنة.

ولفت عبد الهادي، في بيان له، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على التذكير دائما بالأبطال الشهداء الذين لم يترددوا لحظة في التضحية بأرواحهم في سبيل حماية الوطن والدفاع عن ثرواته ومقدراته، بل ضحوا بأجسادهم ودمائهم للحفاظ على استقرار وأمن الوطن وشعبه.

وأكد عبد الهادي، أن الرئيس بعث بكثير من رسائل الدعم والمساندة والمواساة لأسر الشهداء خلال مشاركته فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، والتأكيد أن الدولة المصرية ماضية في طريقها الذي رسمه هؤلاء الشهداء نحو تحقيق مزيد من الجهد والعمل لحفظ أمننا المصري.

وأضاف عبد الهادي أن القيادة السياسية حريصة على تكريم أسر الشهداء والمصابين كل عام، تقديرا لتضحيات أبنائهم والتأكيد أن الدولة ستظل مساندة وداعمة لهم لتلبية احتياجات معيشتهم، ولن تتخلى عن تقديم كل السبل اللازمة لتعويضهم عن فقدان رب الأسرة.

السيسي أسر الشهداء ذكرى يوم الشهيد وزير الداخلية يوم الشهيد

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