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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : أتقدم بخالص العزاء لـ وزير الصحة في وفاة والده

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، التعازي للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة في وفاه والده عاطف عبد الغفار.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أتقدم بخالص العزاء لوزير الصحة في وفاة والده اللواء عاطف عبد الغفار أحد أبطال نصر أكتوبر".

وأضاف " اللواء عاطف عبد الغفار حظى بتكريم من الرئيس السيسي في إحدى ندوات القوات المسلحة".

 

وأكمل" اللواء عاطف عبد الغفار تولى منصب نائب رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" وزير الصحة تلقي خبر وفاة والده أثناء تواجد الوزير في كوبا".

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