أحمد موسى: أفشة جاب القاضية للمرة التانية في مرمى الزمالك بنهائي الكأس

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي بتحقيق الفوز على نادي الزمالك في نهائي كأس مصر أمس.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أفشة جاب القاضية للمرة التانية في مرمى الزمالك ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إمام عاشور جاب جول وعمل أسيست وأفشة جاب جول وعمل أسيست"، مضيفا:" الجون التاني ده مزيكا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" كنت متأكد إن أفشة هيجيب الجول الثاني في مرمى الزمالك"، مضيفا:" مجدي أفشة جاب الجول بطريقة السهل الممتنع ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إمام عاشور صفقة في غاية الأهمية للنادي الأهلي"، مضيفا:" نادي الزمالك لعب مباراة محترمة وكان مسيطر لكنه لم يترجم السيطرة لأهداف".