أرملة الشهيد أحمد عبدالمحسن: أشعر بالرضا وأبنائي بالوجع بسبب افتقاد والدهم|فيديو

قالت الدكتورة رشا عبدالله أرملة الشهيد البطل العميد أحمد عبدالمحسن، إنّ الراحل كان يخدم في شمال سيناء منذ 6 سنوات وأصيب مرتين، موضحةً: "في كل إصابة له كنت أتخيل أنه لن يعود إلى هناك مرة أخرى".

وأضافت "عبدالله"، خلال حوارها مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "عشت هذه المشاعر مرتين، وفي الثالثة حدث الاستشهاد، وفي الفترة التي كان موجودًا معي فيها كنت سعيدة رغم الصعوبات، كنت سعيدة بكل شيء بالمكالمة والرسالة التي كانت تصلني على واتساب، كنت راضية وسعيدة".

راضية ولست سعيدة

وتابعت: "بعد استشهاده، انا راضية لكني لستُ سعيدة، وأنا فخورة بابني محمد وأنه تحدث اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعندما أستشهد والده كان في الخامسة من عمره، وهو أقوى أبنائي، لأنه أصغرهم، وبالتالي فإن مشاعره تجاه والده مقتصرة على الفخر، لكن شقيقه وشقيقته يتألمان ويشعران بالوجع لأنهما يفتقدانه دائما".

