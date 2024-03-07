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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بحلول شهر رمضان المبارك

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، برقية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال وزير التنمية المحلية، في نص البرقية: "يطيب لى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديري وبأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك واستقبال مصرنا الغالية والعالم العربي والإسلامي لهذا الشهر الكريم، سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيده على سيادتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وتابع اللواء هشام آمنة: وأن يجعل هذا الشهر المبارك شهر خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر الشعوب العربية والإسلامية في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية تحت قيادة قائد مسيرة البناء والتنمية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام".

التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء رمضان المبارك

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