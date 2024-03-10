عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال احتفالية جائزة الحكومة الرقمية بدبي..

النائب أبو العينين: الإمارات دولة شقيقة لمصر.. وتقدم رسالة حضارية للعالم |فيديو

أبو العينين
أبو العينين

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في احتفالية حصوله على جائزة الحكومة الرقيمة في دبي بدولة الإمارات.

txt

عزة مصطفى: فوز النائب محمد أبو العينين بجائزة الحكومة الرقمية انتصار مصري جديد

txt

أبو العينين : مشروع قانون المالية العامة الموحد يضع قاعدة بيانات لحجم الديون

وقال النائب محمد أبوالعينين، خلال كلمته في احتفالية حصوله على جائزة الحكومة الرقمية في دبي، إن الإمارات دولة عربية لها تاريخ كبير، مؤكدا أنها استطاعت أن تكون في مصاف الدول العالمية في السنوات الأخيرة.

وأضاف النائب محمد أبوالعينين، أن الإمارات دولة شقيقة لمصر، وهناك علاقة تاريخية تجمع بين البلدين.

وأشار إلى أن الإمارات تقدم الآن رسالة حضارية للعالم أجمع في كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، لافتا إلى أن الراحل الشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات كانت لديه رؤية لدولته والوطن العربي ووضع ذلك في كتاب «رؤيتي» وكان يمتاز بالشهامة العربية الأصيلة، وتوارثها أبناء زايد والأجيال من بعده، حاملين نفس الرسالة والأمانة.


انتصار مصري جديد

وفي ذات السياق، علقت الإعلامية عزة مصطفى، على فوز النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بجائزة الحكومة الرقمية في دبي، قائلة "انتصار مصري جديد".

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "اختيار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب للفوز بجائزة الحكومة الرقمية بدبي هو انتصار لمصر، والقيادة السياسية والرئيس السيسي والحكومة المصرية".

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، "تم اختيار النائب محمد أبو العينين كأفضل برلماني عربي في فئة التشريعات والقوانين لضبط وتنظيم التعاملات الرقمية".

واختتمت "اسم النائب محمد أبوالعينين عالمي مهم، ومعروف على مستوى العالم كرجل صناعة وبرلمان، وهذه هي الجائزة الأولى من نوعها في الشق الخاص بالبرلمان والتشريعات والقوانين".

النائب محمد أبو العينين الإعلامية عزة مصطفى التكنولوجيا الحديثة النائب محمد أبوالعينين جائزة الحكومة الرقمية جائزة الحكومة الرقيمة قانون المالية العامة مشروع قانون المالية العامة الموحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

دعاء أول ليلة في رمضان.. كلمات تجبر بخاطرك وترزقك من حيث لا تحتسب

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

ترشيحاتنا

سلطنة عمان و8 دول أخرى تعلن أول أيام رمضان الثلاثاء

مركز بروكسل للبحوث: الدول الأوروبية تعتبر حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا

بعد استثمار رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في الطريق إلى خزينة الدولة | تفاصيل

النائب أبو العينين: الإمارات دولة شقيقة لمصر.. وتقدم رسالة حضارية للعالم |فيديو

انتصار السيسي مهنئة المصريين بشهر رمضان: ربنا يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر

دعاء صلاة التراويح في رمضان.. احرص عليها مع أولى ليالي الشهر الكريم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

أخبار السيارات| أول تاكسي طائر ومترو تحت الماء.. وأفضل 5 سكوتر للنساء وموتوسيكلات مشتعلة داخل شاحنة

فستان ضيق.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تعلن عن مسابقة جديدة.. ميزات مخفية في آيفون لا يعرفها الكثيرون.. في أقل من دقيقة تخلص من ذاكرة هاتفك الممتلئة

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر "صلة رحم" بصوت مسلم

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ