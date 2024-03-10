النائب أبو العينين: الإمارات دولة شقيقة لمصر.. وتقدم رسالة حضارية للعالم |فيديو

خلال احتفالية جائزة الحكومة الرقمية بدبي..

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في احتفالية حصوله على جائزة الحكومة الرقيمة في دبي بدولة الإمارات.

وقال النائب محمد أبوالعينين، خلال كلمته في احتفالية حصوله على جائزة الحكومة الرقمية في دبي، إن الإمارات دولة عربية لها تاريخ كبير، مؤكدا أنها استطاعت أن تكون في مصاف الدول العالمية في السنوات الأخيرة.

وأضاف النائب محمد أبوالعينين، أن الإمارات دولة شقيقة لمصر، وهناك علاقة تاريخية تجمع بين البلدين.

وأشار إلى أن الإمارات تقدم الآن رسالة حضارية للعالم أجمع في كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، لافتا إلى أن الراحل الشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات كانت لديه رؤية لدولته والوطن العربي ووضع ذلك في كتاب «رؤيتي» وكان يمتاز بالشهامة العربية الأصيلة، وتوارثها أبناء زايد والأجيال من بعده، حاملين نفس الرسالة والأمانة.



انتصار مصري جديد

وفي ذات السياق، علقت الإعلامية عزة مصطفى، على فوز النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بجائزة الحكومة الرقمية في دبي، قائلة "انتصار مصري جديد".

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "اختيار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب للفوز بجائزة الحكومة الرقمية بدبي هو انتصار لمصر، والقيادة السياسية والرئيس السيسي والحكومة المصرية".

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، "تم اختيار النائب محمد أبو العينين كأفضل برلماني عربي في فئة التشريعات والقوانين لضبط وتنظيم التعاملات الرقمية".

واختتمت "اسم النائب محمد أبوالعينين عالمي مهم، ومعروف على مستوى العالم كرجل صناعة وبرلمان، وهذه هي الجائزة الأولى من نوعها في الشق الخاص بالبرلمان والتشريعات والقوانين".