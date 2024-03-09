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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين : مشروع قانون المالية العامة الموحد يضع قاعدة بيانات لحجم الديون

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة  النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، حول  أهمية مشروع قانون المالية العامة الموحد، في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".

 

أبو العينين: قانون المالية العامة الموحد يضع خريطة لإعادة تقييم الدين العام.. ومؤشرات الاقتصاد تتحسن بمشروعات تعظيم الإنتاج

مؤسسة أبو العينين الخيرية: نعمل منذ 40 عاما.. وهدفنا توفير احتياجات المواطنين

 

وقال النائب محمد أبو العينين في كلمته، :" من أهم مزايا القانون  أنه يضع قاعدة بيانات واضحة لحجم الديون والإيرادات بكل جهة بمصر، كما أنه يحسن مؤشرات المالية العامة.

 

أوضح أبو العينين، أن مشروع القانون يستهدف حصر كل الإيرادات والمصروفات وتحديد نسبتها بالنسبة للدين العام.

وقال وكيل مجلس النواب: تلك التعديلات تضع خريطة واضحة أمام المؤسسات الاقتصادية العالمية وكذلك مجلس النواب، لإعادة تقييم الدين العام، خاصة وأن هناك حد أقصى لا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع لمجلس النواب.

وأكد محمد أبو العينين، أنه بذلك القانون نستطيع تحديد معالم الموازنة العامة للدولة، مشددا على أهمية نظام الحوكمة والمعايير اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية.

موسى أحمد موسى أبو العينين اخبار التوك شو مصر

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أبو العينين : مشروع قانون المالية العامة الموحد يضع قاعدة بيانات لحجم الديون


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