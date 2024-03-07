مؤسسة أبو العينين الخيرية: نعمل منذ 40 عاما.. وهدفنا توفير احتياجات المواطنين

استعرض برنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر قناة “دي ام سي” جهود مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطني، في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير شنط رمضان.

وقال أحد المدراء بمؤسسة أبو العينين الخيرية خلال التقرير المعروض، إن المؤسسة تعمل في العمل الصالح منذ 40 عاما معقبا: "العمل الصالح يعني توفير كل ما تحتاجه الاسرة المصرية فى الوقت المناسب".

وتابع: أهم ما يميز مؤسسة أبو العينين الخيرية هو اتخاذ القرارات في أسرع وقت ممكن وذلك بناء على ضوء اخضر منحه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب رئيس مجلس الإدارة للمديرين وهو التدخل السريع وتوفير كل ما يحتاجه المواطن المصري او تحتاجه الدولة وقت الكوارث والنكبات وكذلك فى المناسبات كشھر رمضان.

وأوضح أن المؤسسة تعمل حاليا على توزيع 250 ألف شنطة رمضان على أهالي الجيزة.

40 عاما

وتستمر مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، في توزيع شنط رمضان، على الأسر أكثر احتياجًا في محافظة الجيزة، قبل حلول الشهر الكريم، لتخفيف العبء عنهم.

وتعد مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري مؤسسة ذاتية التمويل لا تقبل التبرعات لا عينية ولا مادية.

وتقوم كعادتها سنويا وعلى مدار أكثر من أربعين عاما، بتعليمات من النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة والأستاذة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة، بتجهيز المزيد من شنط رمضان، والتي تحتوي على المكونات الرئيسية من السلع الغذائية كالأرز والسكر والمكرونة والسمن والدقيق والخضروات الجافة إلى جانب البلح والشاي وغيرها.