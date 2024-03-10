عزة مصطفى: فوز النائب محمد أبو العينين بجائزة الحكومة الرقمية انتصار مصري جديد

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على فوز النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بجائزة الحكومة الرقمية في دبي، قائلة: "انتصار مصري جديد".



وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اختيار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب للفوز بجائزة الحكومة الرقمية بدبي هو انتصار لمصر والقيادة السياسية والحكومة المصرية".

وأضافت: "تم اختيار النائب محمد أبو العينين كأفضل برلماني عربي في فئة التشريعات والقوانين لضبط وتنظيم التعاملات الرقمية".

وأشارت: "اسم النائب محمد أبوالعينين عالمي مهم ومعروف على مستوى العالم كرجل صناعة وبرلمان، وهذه هي الجائزة الأولى من نوعها في الشق الخاص بالبرلمان والتشريعات والقوانين".

وأوضحت أن البرلمان نجح في سن عدد من التشريعات وتنظيم المعاملات الرقمية؛ لمواكبة التطور التكنولوجي خلال الفترة الماضية، وأثمر هذا التحول عن ترتيب مصر ضمن أسرع 10 دول في التحول الرقمي.