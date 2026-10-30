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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 30 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بأسيوط

أراضي أملاك الدولة
أراضي أملاك الدولة
أ ش أ

أكد محافظ أسيوط محمد علوان، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء دون ترخيص، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 للإزالات، مشيرا إلي أنه تم إزالة 30 حالة تعد ومخالفة متنوعة بمختلف المراكز والقرى، ضمن الحملات الميدانية المستمرة، بما يعكس جدية المحافظة في فرض سيادة القانون، والتعامل الفوري مع المخالفات، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأشار علوان - في بيان اليوم /الجمعة/ - إلى أن الإزالات شملت 3 حالات بناء دون ترخيص في المهد، بمساحة إجمالية بلغت 220 مترا مربعا من المباني وقيراط من الأراضي الزراعية، فضلًا عن إزالة 16 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 630 مترا مربعا، إلى جانب إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي، ضمن ملف المتغيرات المكانية.

وقال المحافظ إن الحملات أسفرت أيضًا عن إزالة 10 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة في المهد، بإجمالي مساحة بلغت 8 قراريط و14 سهمًا.. مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار التصدي للمخالفات منذ بدايتها، ومنع تفاقمها، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد المقومات الأساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وشدد علوان على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية وجهات الولاية، مع تكثيف المرور الميداني لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء جديدة، ومتابعة المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم عودتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو إقامة مباني بالمخالفة للقانون.. مشددًا على سرعة التعامل مع المخالفات وتنفيذ الإزالات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يحفظ حقوق الدولة، ويصون مقدراتها، ويحمي حقوق الأجيال القادمة.


 

محافظ أسيوط محمد علوان أملاك الدولة

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