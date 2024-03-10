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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مجاهد نصار: عروض بـ100 جنيه للمواطنين على كيلو سكر وأرز وزجاجة زيت

مجاهد نصار
مجاهد نصار

أكد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، أنه يقوم بتوفير السلع الأستراتيجية بأسعارمناسبة كخدمة للمواطنين، كما  يقوم بتجهيز الشنط الرمضانية للأسر الأولى بالرعاية .

 

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وقال مجاهد نصار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنمجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" نقوم بتوفير عرض للأسر بـ 100 جنيه عبارة عن كيلو سكر وكيلو أرز وزجاجة زيت".

 

وأضاف مجاهد نصار :" 3 سيارات تابعة لنا تقوم بتوفير عروض بأسعار مخفضة كخدمة لأهالينا في الدائرة الخاصة بنا ".

 

 وأضاف مجاهد نصار :" لدينا أكثر من مبادرة نقوم بتنظيمها في مؤسسة مجاهد نصار من أجل دعم الأولى بالرعاية  كما نقوم بتكريم الأمهات المثاليات ".

 

وتابع مجاهد نصار :" نقوم بتجهيز شنط رمضانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية"، مضيفا:" محتويات الشنطة بها كافة السلع الاستراتيجية سواء كان سكر أو أرز أو زيت أو ياميش رمضان ".

 

واكمل مجاهد نصار :" أشرف على عملية تعبئة الشنط الرمضانية بنفسي من أجل ضمان جلب افضل أنواع السلع الاستراتيجية المتواجدة في السوق "، مضيفا:" عملنا على زيادة الكميات داخل الشنط الرمضانية من اجل مساندة اهالينا".

مجاهد نصار الأسعار السلع شنط رمضان اخبار التوك شو

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