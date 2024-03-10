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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزيت والأرز.. التموين تعلن مفاجأة سارة بشأن انخفاض أسعار السلع.. فيديو

السلع
السلع

كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، مفاجأة سارة المواطنين بشأن انخفاض أسعار السلع.

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وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أسعار الزيوت تراجعت بنحو 20 جنيها، لتسجل العبوة 1 لتر مستوى 80 جنيها بدلا من 100 جنيه، و27 جنيها لكيلو الأرز في مجمعات وزارة التموين".

وأضاف: "سعر كيلو الدواجن وصل 100 جنيه، بينما بلغت أسعار مجزئات الدواجن بين 40 و90 جنيها".

 

وأشار إلى أن: "وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطرح كميات من اللحوم الطازجة بـ 250 جنيها، بنسبة تخفيضات تصل إلى 40% مقارنة بالأسواق الخارجية"، موضحا: "الوزارة تضخ باستمرار كميات ضخمة من اللحوم السودانية والقادمة من جيبوتي، وتكون طازجة وبأسعار مخفضة".

 

وكشف أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أنه تم التعاقد على كميات تكفي لمدة تصل إلى 10 أشهر، موضحا أن سعر كيلو اللحم المجمد يبلغ نحو 170 جنيها".
 

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