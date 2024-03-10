قيادي بمستقبل وطن يثمن جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

تقدم رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال عبد الغني إن شهر رمضان الكريم، اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديًا للبشرية كلها، وأعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، ويحمل في نسائمة العفو والمغفرة والعتق من النار، والنصر المبين.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن: “نسأل الله - عز وجل - بهذه المناسبة العطرة أن يعيد هذه الأيام المباركة على الشعب المصري بدوام التوفيق والسداد في مواجهة تحدياته وأزماته، وتحقيق أمنياته وتكليل جهوده نحو الاستقرار والتنمية والبناء التي بدأها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وتابع: “ندعو الله أن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية، في مشارق الأرض ومغاربها، بالخير والسلام والاستقرار”، مثمناً جهود الدولة المصرية في توفير منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لدعم الأسر والفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية.

واختتم: "ندعو أن يحفظ الله مصر وقادتها وجيشها ورجال أمنها، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع".