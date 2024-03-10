محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع احتكار السلع

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة وسلامة الغذاء والأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق؛ لرصد أية ممارسات إحتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز خلال شهر رمضان المبارك .



ووجه رحمي برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع المديريات والأحياء و المراكز للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة ارجاء المحافظة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين، مع تشـديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة والأسـواق والمنافذ .

ووجه المحافظ، بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من "الزيوت والسكر والأرز والألبان"، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.



كما وجه المحافظ بتعديل موعد بيع السكر المدعم بالمنافذ ليكون من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الرابعة مساءا .

وشدد على ضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كل احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.

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