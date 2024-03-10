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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رمضان الإثنين ولا الثلاثاء؟| البحوث الفلكية: إعلان نتيجة استطلاع الهلال بعد قليل..فيديو

هلال شهر رمضان
هلال شهر رمضان

تحدث الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

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سحب وملوثات تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

وقال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "مركز الفلك العالمي قال إنه تعذر رؤية هلال رمضان، ولكنه تراجع بعدها عن تصريحاته".

وأضاف "المعهد القومي للبحوث الفلكية، به لجان تجري عملية الاستطلاع، ومن ثم ترسل نتيجة الاستطلاع لـ فضيلة مفتي الجمهورية، و سيعلن نتيجة الاستطلاع".

وأشار إلى أنه “عند تعذر استطلاع المعهد القومي للبحوث، نرجع إلى الحسابات الفلكية ومن ثم فضيلة مفتي الجمهورية”، موضحا أنه سيتم الإعلان نتيجة الاستطلاع بعد قليل.


 

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