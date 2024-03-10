سحب وملوثات تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال شهر رمضان 2024 الان، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 1445هـ، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور أمير حسين حسن، أستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، أنه قد تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2024، هنا داخل معهد البحوث الفلكية ومرصد حلوان، بسبب وجود سحب ملوثات تعوق رؤية الهلال.

وأكد أمير أنه من الوارد رؤية هلال شهر رمضان من خلال اى من لجان الرصد الموجودة والمنتشرة داخل محافظات مصر، أن دار الإفتاء والأزهر هى الجهة المنوطة عن إعلان بداية الشهور العربية، وأن المركز يقدم لها المشورة عن طريق الرصد والحسابات الفلكية التى يعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وتابع: ولكن نحن هنا داخل مرصد حلوان، قد تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022، داخل لجنة مرصد حلوان، ما يعنى أن غداً هو أخر أيام شهر شعبان 1443هـ ويوم الأحد 3 أبريل هو أول أيام شهر رمضان، تم إبلاغ المفتى وننتظر قراره لأنه هو من يعلن الرؤية الشرعية.