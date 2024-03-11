التجلي الأعظم.. مجدي شاكر يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء للمشروع

كشف الدكتور مجدي شاكر كبير مفتشي الاثار بوزارة السياحة، تفاصيل جديدة عن مشروع التجلي الاعظم، مشيرًا إلى أن هذه البقعة من أرض مصر لها أهمية خاصة.



وأضاف مجدي شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن هذا المشروع بدأت الدولة الاهتمام به منذ عام 2014، متابعا أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لهذا المشروع تحمل العديد من الرسائل.

وتابع الدكتور مجدي شاكر كبير مفتشي الاثار بوزارة السياحة، أن هذا المشروع سيحول هذه المدينة لمدينة هامة خلال عشرون عاما.





