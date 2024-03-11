عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التجلي الأعظم.. مجدي شاكر يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء للمشروع

مشروع التجلي الاعظم
مشروع التجلي الاعظم

كشف الدكتور مجدي شاكر كبير مفتشي الاثار بوزارة السياحة، تفاصيل جديدة عن مشروع التجلي الاعظم، مشيرًا إلى أن هذه البقعة من أرض مصر لها أهمية خاصة.


وأضاف مجدي شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن هذا المشروع بدأت الدولة الاهتمام به منذ عام 2014، متابعا أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لهذا المشروع تحمل العديد من الرسائل.
وتابع الدكتور مجدي شاكر كبير مفتشي الاثار بوزارة السياحة، أن هذا المشروع سيحول هذه المدينة لمدينة هامة خلال عشرون عاما. 
 


 

مجدي شاكر التجلى الأعظم الإعلامي يوسف الحسيني الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مجدي شاكر دكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

دعاء نية الصيام.. اللهم إني نويت صوم شهر رمضان كاملا

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيف تصلى وفضلها؟ هذه أسهل طريقة لأدائها

موضوعات متعلقة

مدبولي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان

ترشيحاتنا

التجلي الأعظم.. مجدي شاكر يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء للمشروع

5 عجائب تحدث في السماء أول ليلة برمضان.. ماذا أعد الله للصائمين؟

رئيس الوزراء المجري يكشف عن خطة لـ ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

دعاء مستحب في السحور للرزق وقضاء الحاجة.. احرص عليه يوميا خلال رمضان

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024 في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات

زيلينسكي يوجه رسالة إلى مسلمي أوكرانيا والعالم بمناسبة شهر رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريف رواش يجسد شخصية جايا ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

إيما ستون وإيميلي بلانت وسينثيا أريفو.. أجمل إطلالات على ريد كاربت الأوسكار

ساندرا هولر وجيمي لي كيرتس.. فنانات بإطلالات أنيقة وبسيطة في حفل الأوسكار

مسلسل المداح الحلقة1.. انفجار المحكمة وسقوط الطائرة بحمادة هلال .. ودياب مفاجأة الأحداث

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ