مدبولي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ودعا رئيس مجلس الوزراء، الله عز وجل ان يعيده علي شعب مصر العظيم والشعوب العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ودعا رئيس مجلس الوزراء، الله عز وجل ان يعيده علي شعب مصر العظيم والشعوب العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.
ADVERTISEMENT