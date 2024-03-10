هدية رمضان.. تراجع أسعار اللحوم 50 جنيها | فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث بدأت أسعار اللحوم في التراجع بالأسواق مع تراجع سعر الأعلاف نتيجة لهبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي، مع توقعات بتراجعها خلال الفترة المقبلة.

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يأتي ذلك على الرغم من زيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان الكريم 2024.

وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، لذلك من المرجع أن تتراجع بعد تراجع سعر الدولار والذي شهد انهيار كبير مقابل الجنيه المصري بعد الصفقة الاستثمارية الكبرى “مشروع رأس الحكمة”.

وأكد عدد من المسئولين أن أسعار اللحوم ستشهد حالة من التراجع بالتزامن من توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، بالإضافة إلى افتتاح معارض أهلا رمضان والتي توفر لحوماً طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة، فضلًا عن توقيع مصر والبرازيل اتفاقاً لاستيراد اللحوم.

وتقدم معارض أهلا رمضان لحوم طازجة بسعر ٢٥٠ جنيها للكيلو الواحد