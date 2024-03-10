محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر لاستقبال شهر رمضان

وجه محافظ القاهرة خالد عبدالعال، مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة الأحياء؛ للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق،مع تشديد الرقابة والمتابعة على محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم.



من جانبه..قال مدير مديرية الطب البيطري الدكتور صبري زينهم إن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية لتلقي الشكاوى والبلاغات على الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057.



وأضاف أنه تم أيضًا إلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التي يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم، وسيتم تكثيف حملات المرور على المنشآت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة كمحال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة.



وأوضح أنه سيتم تنفيذ هذه الحملات بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشي الأغذية بمديريات الصحة، حيث تم البدء الفعلي في تنفيذ هذه الخطة بدءًا من 20 فبراير الماضي ومستمرة حتى نهاية الأعياد وشم النسيم بالتنسيق مع الجهات الرقابية.



وتابع أنه تم تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم الثابتة والمتحركة والتأكد من صلاحية المعروض، مع تكثيف حملات الكلاب الضالة خاصة في مناطق المساجد الكبيرة التي يتردد عليها المصلون.

