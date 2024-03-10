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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح 4 معارض " أهلاً رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة

افتتاح معارض أهلارمضان
افتتاح معارض أهلارمضان

افتتح اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وسط إقبال كثيف من المواطنين 4 معارض  " أهلاً رمضان"  لبيع السلع الغذائية واللحوم بحي شرق شبرا الخيمة ومدن الخصوص والقناطر الخيرية وقها.

 وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.


وتفقد المحافظ منتجات تلك المعارض والتي تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع  الغرفة التجارية ومديرية التموين  ويضم ( أرز ، مكرونة ، زيت ، عدس ، فول ، سمن ، فراخ مجمدة ، لحوم ، دقيق ، ألبان ، خضروات ، منظفات ، معلبات) وغيرها من المنتجات الضرورية والهامة ، وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجها التموين بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بضخ ودعم المنافذ بكميات إضافية من السلع  الأكثر طلباً " السكر – الأرز " ،  لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة و تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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