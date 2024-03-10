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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تراجعت 50 جنيها.. مفاجأة في أسعار اللحوم قبل رمضان بساعات

صدى البلد

تراجعت أسعار اللحوم بالأسواق، دعومة بهبوط كبير في أسعار الأعلاف متأثرة بانخفاض أسعار الخامات إلى 13 ألف جنيه لطن الذرة الصفراء مقابل 21 ألف جنيه في بداية العام، وإلى 31 ألف جنيه للفول الصويا مقابل 46 ألف جنيه قبل أسابيع أيضا.. 
 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 

 

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 300 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 380 لـ 400 جنيهًا.
 

أسعار اللحوم اليوم الأحد

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيهً

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 لـ 400 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 280 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 300 لـ 450 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 لـ 380 جنيهًا.

 

المواشي الحية 
 

وقال حسين عبد الرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسواق المواشي الحية شهدت هزة في الأسعار بعد الإعلان عن صفقة "راس الحكمة " وانخفضت أسعار المواشي الحية من الفين الي خمسة الاف جنيه في الرأس الواحدة فيما انخفضت أسعار القائم نحو خمسة جنيهات في الكيلو الواحد ، لافتا إلي أن أسعار الأبقار والجاموس الوالد انخفضت من 90 ألفا للرأس إلى 85 ألفا في الأصناف المميزة.
 

وأضاف عبد الرحمن خلال تصريحات سابقة له، أن كيلو الحوم من العجول البقري القائم يباع حاليا بـ 175 جنيها، بعد أن كان منذ ايام ب180 جنيها  فيما يباع كيلو العجول الجاموسي القايم ب160 جنيها بعد ان كان 165 جنيها في الأصناف المميزة كما انخفضت كل أنواع ومستلزمات الاعلاف .

 

أسعار اللحوم 

وأشار أبو صدام إلى أنه يتوقع مزيد من انخفاض الاسعار بعد تدني سعر الدولار في السوق الموازي نتيجة مباشرة لتداعيات الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

 

من جانبه قال هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم البلدية والمستوردة خلال الأيام الأخيرة انخفضت في الكيلو القائم لدى مزارع التربية، في حين تراجعت بنحو 50 جنيها في الكيلو أثناء البيع للمستهلك النهائي.

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