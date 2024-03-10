عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ من 250 جنيها.. تراجع أسعار اللحوم في الأسواق مع ضخ كميات جديدة

صدى البلد

بدأت أسعار اللحوم في التراجع بالأسواق مع تراجع سعر الأعلاف نتيجة لهبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي، مع توقعات بتراجعها خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك على الرغم من زيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان الكريم 2024.

وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، لذلك من المرجع أن تتراجع بعد تراجع سعر الدولار والذي شهد انهيار كبير مقابل الجنيه المصري بعد الصفقة الاستثمارية الكبرى “مشروع رأس الحكمة”.

وأكد عدد من المسئولين أن أسعار اللحوم ستشهد حالة من التراجع بالتزامن من توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، بالإضافة إلى افتتاح معارض أهلا رمضان والتي توفر لحوماً طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة، فضلًا عن توقيع مصر والبرازيل اتفاقاً لاستيراد اللحوم.

وتقدم معارض أهلا رمضان لحوم طازجة  بسعر ٢٥٠ جنيها للكيلو الواحد

أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضا في أسعار اللحوم داخل الأسواق بعد ارتفاع في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية. 

وقال هيثم عبد الباسط في تصريحات تلفزيونية، إن أسعار اللحوم المرتفعة التي كانت متواجدة في السوق "وهمية “، مضيفا: هناك انخفاض في أسعار اللحوم بنسبة تصل لـ 20%  داخل الأسواق.

txt

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

txt

بعد تخطيه الـ50 جنيها.. إلى أين يتجه سعر الدولار الفترة القادمة ؟

 وتابع هيثم عبد الباسط:" نامل أن تعود أسعار اللحوم الحية لـ 120 جنيه، للكيلو وهذا الأمر يكون في صالح الدولة المصرية ويسهم في تخفيض أسعار اللحوم بشكل كبير".

وفي سياق آخر، قال إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن أحد أهم منابع اللحوم على مستوى العالم هي البرازيل، نتيجة توفر ثروة حيوانية ضخمة بسبب طبيعة الأرض هناك والمراعى الطبيعية.

وأضاف إيهاب صابر، أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها ستستفيد مصر باستيراد اللحوم المجمدة والمبردة من البرازيل.

 وأوضح  أن مصر تستورد ما لا يقل عن 40% من احتياجاتها من اللحوم وما تم توقيعه اليوم يضمن سلامة الحيوانات قبل ذبحها وكذلك سلامة اللحوم التي يتم استيرادها من البرازيل، ولذلك من المرجع أن تتراجع أسعار اللحوم في الأسواق خلال شهر رمضان 2024

وكانت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة ارتفعت في الأسواق خلال أسبوعين فقط، بشكل مُفاجئ وسريع، حيث زادت بمتوسط  100 جنيه في الكيلو الواحد. 

وتراوحت أسعار اللحوم البلدي البقري في محلات الجزارة بين 350 و420 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

ويرصد “صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الاحد 10-3-2024 في الأسواق والمنافذ الحكومية.

سعر اللحوم البقري

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 330 و400  جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 و420 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و480 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

سعر اللحوم في وزارة التموين

وصل سعر كيلو اللحم الضأن المبرد لـ 250 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيهًا.

سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

منافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا.

سجّل أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا.

وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 280 جنيهًا.

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إن الأزمات الاقتصادية العالمية تؤثر على الدولة المصرية وتؤثر على السوق.

وقال “صالح”، في تصريحات تليفزيونية: "رغم الأزمات هناك إتاحة كاملة لكافة السلع في الأسواق المصرية ولا يوجد نقص".

وأضاف: "هناك إجراءات كثيرة تتخذها الدولة لحل ملف الأعلاف وتخفيض أسعارها في الأسواق".

وتابع سعيد صالح: "وزير الزراعة يعقد اجتماعات مستمرة مع البنك المركزي لحل أزمة الأعلاف وسوف تحدث انفراجة كبيرة".

وأكمل: "مبادرة خير مزارعنا لأهالينا تتواجد في 274 منفذاً على مستوى الجمهورية"، مُختتمًا "أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بـ 280 جنيهًا للكيلو".

اللحوم اسعار اللحوم الدولار السوق السوداء اهلا رمضان لحوم طازجة أسعار اللحوم اليوم اللحوم البلدي وزارة التموين وزارة الزراعة اللحوم السودانية اللحوم الحمراء سعر اللحوم مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

بتهمة التحريض على العنف .. حازم شومان يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات طبقا للقانون

خالد الغندور: عبد الله السعيد اتظلم ومدرب الزمالك خلص عليه

خالد الغندور ينتقد أداء ثلاثي الأهلي بنهائي كأس مصر

موضوعات متعلقة

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

وزارة التخطيط تدشن النسخة الأولى من مبادرة جامعات مستدامة

وفد جائزة مصر للتميز يزور محافظة المنيا لمتابعة أعمال تحكيم الجوائز الداخلية

أفخم فندق في مصر.. التخطيط تكشف تفاصيل تطوير مجمع التحرير ومبني وزارة الداخلية

وزارة التعليم: نستهدف زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ100 بحلول 2026

التنظيم والإدارة يفتح الاستعلام وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين بمسابقة معلم مساعد فصل

الإحصاء: %60 نسبة مشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية 2024

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث سبل التعاون مع وفد هندي رفيع المستوى

ترشيحاتنا

بايدن: ضرر نتنياهو أكثر من نفعه والعمل في رفح خط أحمر

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

دعاء آخر يوم من شعبان .. اغتنمه بـ 10 كلمات قبل المغرب

أهم الأخبار.. مفاجأة صادمة عن طقس أول رمضان.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات الاحتلال العنيفة على مناطق متفرقة من غزة

مفاجأة في عدد ساعات صيام أول ايام رمضان.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صغرت 30 سنة.. شاهد إلهام شاهين بملامح شبابية تثير الجدل بالفيسبوك

الخوف من الفشل.. أسباب تجعل الرجل يتمسك بالعزوبية

بربع الثمن.. بديل لفة قمر الدين بنفس الطعم والفوائد

قبل ما تاخد علاج الصداع.. معلومة مهمة جدا يجب معرفتها للشفاء

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ