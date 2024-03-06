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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تخطيه الـ50 جنيه.. إلى أين يتجه سعر الدولار الفترة القادمة ؟

صدى البلد

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.

وصعد سعر صرف الدولار في عدد من البنوك بين 10 إلى 20 جنيها دفعة واحدة، وتخطي في عدد من البنوك حاجز الـ 50 جنيها.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن مستقبل سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة، ويقدم موقع صدى البلد الاخباري خلال هذا التقرير توقعات الخبراء حول سعر الدولار خلال الفترة القادمة.

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وقال رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تحرير سعر الصرف خطوة طيبة، مؤكدا على أهميتها في الخطوة في عودة السيولة النقدية إلى القنوات الشرعية خاصة بعد أن أعلنت الدولة في وقت سابق تراجع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 30%.

وأضاف رشاد عبده في تصريحات لـ"صدى البلد"، ان وجود اكثر من سعر صرف للدولار في الدولة كان أمر سلبي على الاقتصاد، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف سيجعل المتعاملين في السوق السوداء يعودوا إلى العمل في البنوك فهي الأمن بدلا من التعرض للمساءلة القانونية.

وأكد استاذ الاقتصاد أسعار الدولار في البنوك يمكن أن تتراجع بعد أن تم وضع سعر عادل للجنيه.

وفي السياق ذاته قال علي الادريسي أنه كان من الهام أن تقدم البنوك سعر صرف للدولار أعلى من السوق السوداء حتى تتمكن من السيطرة على السوق السوداء والقضاء عليها نهائيا.

وأضاف علي الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحرير سعر الصرف  سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر بالإضافة إلى خفض ضريبة الاقتراض.

وتوقع أن تشهد أسعار الدولار تراجع خلال الفترة القادمة بعد دخوله إلى القنوات الرسمية والقضاء على السوق السوداء.

توقفت حركة بين وشراء العملات الأجنبية خاصة الدولار في السوق الموازية، عقب تحرير سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري. 

جاء ذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر عادل للجنيه المصري مقابل العملات الأخري.

وواصل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك، في الارتفاع بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.

 

وصعد سعر صرف الدولار في عدد من البنوك بين 10 إلى 20 جنيها دفعة واحدة، وتخطي في عدد من البنوك حاجز الـ 50 جنيها.

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي 50.35 جنيها للشراء و50.45 جنيها للبيع.
 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف المتحدة 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي 50.05 جنيه للشراء و50.15  جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50  جنيها للشراء و 50.10جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر سجل 50 جنيه للشراء و50.10 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الاسكندرية 49.55 جنيه للشراء و 49.70  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 49.50 جنيه للشراء و49.65  جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري إن قرار  رفع سعر الفائدة استثناءً بواقع 6% قبل قليل، يتفق مع  قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

 

وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

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