1200 جنيه دفعة واحدة.. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر اليوم؟

ارتفع سعر الذهب اليوم الاربعاء متأثرا بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من 31 إلى 50 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر تخطى الـ 3000 جنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء ووصل إلى 3150 مقارنة بـ 2870 مستهل تعاملات أمس.

وارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 1200 جنيها خلال تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الذهب في مصر الارتفاع لليوم الثالث على التوالي ، تعاملات اليوم الاربعاء، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالإضافة إلى ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، تعزز من تغير السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وبدء دورة التيسير النقدي.

يأتي ذلك وسط ترقب الأسواق لكلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" أمام الكونجرس.

وزادت سعر الذهب أمس الثلاثاء، بنحو 200 جنيه خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس ليصل اجمالي التراجعات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2990 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 47 دولارًا، لتسجل مستوى 2129 دولارًا.

سعر الذهب عالميا

وعالميا شهد سعر الذهب ارتفاعا قويامسجلا 2129 دولارا مقارنة 2083 دولارا للأوقية الأحد الماضي.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2700 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3150جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3567 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 25.120 ألف

توقعات أسعار الذهب

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل أعلى مستوى جديد منذ 3 أشهر، وذلك في ظل استمرار الطلب على الذهب بعد تغير التوقعات في الأسواق لصالح خفض الفائدة الأمريكية في يونيو القادم، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن مع استمرار التوترات الجيوسياسية.

من جهة أخرى ارتفع سعر الذهب المحلي لليوم الثاني على التوالي، بعد ارتفاع تدريجي معتدل في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر الأونصة العالمية، الأمر الذي زاد من تسعير الذهب المحلي.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الثلاثاء ليخترق المستوى 2120 دولار للأونصة ليفتح الطريق لمزيد من المكاسب حتى المستهدف عند منطقة 2140 – 2150 دولار للأونصة، وذلك مع استمرار الطلب على الذهب.

من جهة أخرى، نجد أن الارتفاع المستمر في أسعار الذهب يأتي بدون الدخول في تصحيح سلبي حتى الآن بالرغم من التشبع الكبير في الشراء على المؤشرات الفنية، وقد يبدأ التصحيح بدعم من البيانات الاقتصادية أو شهادة رئيس الفيدرالي هذا الأسبوع.