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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انتهاء السوق السوداء.. خبراء الاقتصاد يحددون مكاسب تحرير سعر الصرف

صدى البلد

تستهدف الدولة المصرية المصرية القطاع على السوق الموازي، في سبيل ذلك بدأ البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، لوضع السعر العادل للجنيه.

وأكد عدد من الخبراء والاقتصاديين أهمية هذه الخطوة في توحيد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاخرى والقضاء نهائيا على السوق السوداء، مشددين على أن أزمة الدولار في مصر انتهت بأتخاذ هذا القرار الذي يسساهم بقوة في توفير السيولة من النقد الاجنبي، وعودتها إلى قناواتها الرئيسية.

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وقال رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تحرير سعر الصرف خطوة طيبة، مؤكدا على أهميتها في الخطوة في عودة السيولة النقدية إلى القنوات الشرعية خاصة بعد أن أعلنت الدولة في وقت سابق تراجع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 30%.

وأضاف رشاد عبدة في تصريحات لـ"صدى البلد"، ان وجود اكثر من سعر صرف للدولار في الدولة كان أمر سلبي على الاقتصاد، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف سيجعل المتعاملين في السوق السوداء يعودوا إلى العمل في البنوك فهي الأمن بدلا من التعرض للمسائلة القانونية.

 

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع سعر الفائدة 6%  يعود إلى اهتمام الدولة بتخفيض معدلات التضخم، وأيضا القضاء على السوق الموازي لصرف العملات.

 

وأضاف معطي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة السابقة، شهدت أكثر من آلية جيدة قبل قرار تبني سعر عادل للدولار، من بينها تشديد الرقابة على السوق الموازية للدولار، وأيضا على سوق الذهب، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة، بجانب الحديث عن الوصول لاتفاق مع تحالف أجنبي لتطوير أرض الحزب الوطني.

 

وتابع: “كل هذا يؤكد اهتمام الدولة بتوفير السيولة الدولارية قبل تحرير سعر صرف الدولار مع تشديد السياسة النقدية بـ 6%، كل هذا هدفه القضاء على السوق الموازية والذي سيؤدى إلى خفض التضخم الفترة القادمة”.

وأكد أن القرار جاء في وقت مناسب جدا، مع توافر السيولة الدولارية داخل البنك المركزي المصري.

وتوقفت حركة بيع وشراء العملات الأجنبية، خاصة الدولار، في السوق الموازية، عقب تحرير سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري. 

قال الدكتور محمد عبد الوهاب ، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرارات البنك المركزي المصري اليوم، بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأكد عبد الوهاب، أن تحرير سعر صرف الدولار يهدف إلى توحيد سعر الدولار في السوق المصري بعد حالة العشوائية التى سادت السوق خلال العام الماضي، متوقعا وصول سعر الدولار في البنك الى 45 جنيها بحد اقصى 50 جنيها للدولار خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن السوق السوداء تلفظ أنفاسها الاخيرة، مشيرا إلى أن أعلى سعر الدولار داخل البنوك الان في بنك التجاري الدولي بقيمة 45 جنيها وهو الأقرب للسوق السوداء التى وصلت على اخر اعلان إلى 50 جنيها تقريبا.

الدولار في السوق السوداء 

توقفت حركة بين وشراء العملات الأجنبية خاصة الدولار في السوق الموازية، عقب تحرير سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري. 

جاء ذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر عادل للجنيه المصري مقابل العملات الأخري.

وواصل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك، في الارتفاع بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.

 

وصعد سعر صرف الدولار في عدد من البنوك بين 10 إلى 20 جنيها دفعة واحدة، وتخطي في عدد من البنوك حاجز الـ 50 جنيها.

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي 50.35 جنيها للشراء و50.45 جنيها للبيع.
 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف المتحدة 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي 50.05 جنيه للشراء و50.15  جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50  جنيها للشراء و 50.10جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر سجل 50 جنيه للشراء و50.10 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الاسكندرية 49.55 جنيه للشراء و 49.70  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 49.50 جنيه للشراء و49.65  جنيه للبيع.

 

وقال البنك المركزي المصري إن قرار  رفع سعر الفائدة استثناءً بواقع 6% قبل قليل، يتفق مع  قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

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