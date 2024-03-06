تخطى الـ 50 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنوك الآن

واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك، في الارتفاع بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.

وصعد سعر صرف الدولار في عدد من البنوك بين 10 إلى 20 جنيها دفعة واحدة، وتخطي في عدد من البنوك حاجز الـ 50 جنيها.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي 50.35 جنيها للشراء و50.45 جنيها للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحدة 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50 جنيها للشراء و 50.10جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر سجل 50 جنيه للشراء و50.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الاسكندرية 49.55 جنيه للشراء و 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 49.50 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري إن قرار رفع سعر الفائدة استثناءً بواقع 6% قبل قليل، يتفق مع قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.