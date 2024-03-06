تخطى الـ 12 جنيها.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك الآن

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.

وتخطى سعر الريال السعودي حاجز 12 جنيها في مصرف أبو ظبي الإسلامي .

أسعار صرف الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 11.97 جنيه للشراء و12.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المتحد 11.95 جنيه للشراء و11.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي المصرف العربي الدولي 11.97 جنيه للشراء و11.76 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الاسلامي 11.66 جنيه للشراء و11.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية 11.21 جنيه للشراء و11.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي ميد بنك 10.89 جنيه للشراء و11.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي البنك الاهلي الكويتي 10.83 جنيه للشراء و10.85 جنيه للبيع.



ارتفع سعر الدولار اليوم الاربعاء في البنوك، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.

وصعد سعر صرف الدولار في عدد من البنوك بين 10 إلى 15 جنيها دفعة واحدة.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 45.10 جنيه للشراء و45.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد 44.80 جنيه للشراء و42.20 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الاسكندرية 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 44 جنيها للشراء و44.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي 43.90 جنيه للشراء و44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 42.10 جنيه للشراء و40.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الاهلي الكويتي 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع .

قال البنك المركزي المصري إن قرار رفع سعر الفائدة استثناءً بواقع 6% قبل قليل، يتفق مع قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.