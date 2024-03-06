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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

صدى البلد

 ارتفع سعر الدولار اليوم الاربعاء في البنوك، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.

وصعد سعر صرف الدولار في عدد من البنوك بين 10 إلى 15 جنيها دفعة واحدة.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 45.10 جنيه للشراء و45.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد 44.80 جنيه للشراء و42.20 جنيه للبيع.
 

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سعر الدولار في بنك الاسكندرية 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 44 جنيها للشراء و44.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي 43.90 جنيه للشراء و44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 42.10 جنيه للشراء و40.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع.

سعر  الدولار في الاهلي الكويتي 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع .

قال البنك المركزي المصري إن قرار  رفع سعر الفائدة استثناءً بواقع 6% قبل قليل، يتفق مع  قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. 

 

وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وأوضح أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسار نزولي على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.

 من ناحية أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.

وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. 

وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. 

وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

وأكدت اللجنة أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. 

وستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

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