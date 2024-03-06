عائد خيالي.. طرح شهادات جديدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر

أعلن كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات جديدة بعائد خيالي حيث تصل العوائد السنوية إلي 30٪؜ للسنة الأولى، و25٪؜ للسنة الثانية، و20٪؜ للسنة الثالثة.

شهادات البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عن طرحه قبل قليل شهادة جديدة بعائد 3 سنوات متناقضة بسعر سنوى 30% السنة الأولى و 25% للسنة الثانية و 20% للسنة الثالثة، على أن يتم صرفها سنويا، حيث يتم الاكتتاب فيها بقيمة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وذكر البنك أنه تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة 3 سنوات ذات العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26% للسنة الأولى و 22% للسنة الثانية و 18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة اعتبارا من اليوم.

شهادات بنك مصر

وقرر بنك مصر إعادة اصدار شهادة "ابن مصر" الادخارية ثلاث سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة وذلك لتلبية احتياجات العملاء؛ وعليه فقد تم إقرار ثلاث اصدارات بدورية صرف العائد سنويا / ربع سنويا / وشهريا.

وقال البنك إن العوائد السنوية تصل الي 30٪؜للسنة الأولى، و25٪؜ للسنة الثانية، و20٪؜ للسنة الثالثة.

كما تصل العوائد بدورية صرف ربع سنويا الي 27٪؜ للسنة الأولى،و23٪ ؜للسنةالثانية،و19٪ ؜للسنة الثالثة، كما تصل العوائد بدورية صرف شهريا الي 26٪؜للسنةالأولى،و22.5٪؜للسنةالثانية،و19٪؜للسنةالثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة اعتبارا مناليوم6مارس2024.

كما تم تعديل سعرالعائد على شهادة "القمة" ثلاث سنوات ذات العائد الثابت، ٪؜سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس2024 بدلامن19٪؜بدورية صرف العائد شهريا

ومع استمرار اصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي27٪؜ تصرف بنهاية المدة و23.5٪؜ تصرف العائد شهريا.

وجدير بالذكر اغن فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، هذا ويمكن شراء الشهادات ابتداءامن يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 منخلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.

كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مع امكانية الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.