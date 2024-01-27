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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

280 جنيها للكندوز..أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم السبت 27 يناير 2024

صدى البلد

استقرت أسعار اللحوم اليوم السبت 27 يناير 2024 في محلات الجزارة، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار اللحمة في منافذ وزارة التموين والزراعة، حيث سجل سعر اللحم البلدي نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

ويرصد “ صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم في الأسواق والمنافذ الحكومية.

أسعار اللحوم 

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 280 لـ 350 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 280 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 290 لـ 300 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 لـ 380 جنيهًا.

 

منافذ وزارة التموين

وصل سعر كيلو اللحم الضأن المبرد لـ 250 جنيهًا.

 

وصل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيهًا.

 

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

 

حققت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

 

سجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 195 جنيها للكيلو.

منافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا.

 

سجل أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.

 

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا.

 

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا.

 

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا.

 

حقق سعر كيلو اللحوم المجمدة بين 170 لـ 190 جنيهًا.

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