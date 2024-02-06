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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

صدى البلد

تشهد أسعار الدواجن ارتفاعا مستمرا بالأسواق، وذلك على الرغم من تراجع أسعار الأعلاف بواقع 4 آلاف جنيه في الفول الصويا و1000 إلى 1500 جنيه للذرة، بتأثر مباشر لسعر صرف الدولار.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء  6-2-2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

أسعار الدواجن اليوم 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 91 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 102 جنيه، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 78 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها، بعدما سجلت 55 جنيهًا منذ أيام قليلة.

ووصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  110 جنيهات لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 130 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 140 جنيها.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 220 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة، بعدما كان سعره يبلغ 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة. 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيه للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيه للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 75 جنيها.

بلغ سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

أسعار البيض 

يتراوح سعر كرتونة الأحمر من  146 لـ 154 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 144 لـ150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك تبدأ من 150 جنيها.

ومن جهته، علق  الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على تراجع أسعار الخامات والأعلاف وموعد تأثيرها على الأسعار، قائلا: "بالفعل بدأنا نشهد تراجعات في أسعار الأعلاف بواقع 4 آلاف جنيه في الفول الصويا و1000-1500  للذرة، بتأثر مباشر لسعر صرف الدولار.

الأعلاف المكون الرئيسي

قال ثروت الزيني، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الأعلاف هي المكون الرئيسي في العملية الإنتاجية في الدواجن، والتي تصل نسبتها إلى 75%، بينما النسبة الباقية تتعلق بالأدوية والمكملات واللقاحات، خاصة أن سلعة الدواجن هي سلعة حية وغير قابلة للتخزين أو الاحتكار سواء في الدواجن أو البيض. 

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن عملية تراجع الأسعار تأتي بعد تحقق 3 شروط، وهي استمرار تراجع سعر الصرف الدولار في السوق السوداء، وتوافر الدولار، واطمئنان المربي، مؤكدا أن تراجع الأسعار متوقف على استمرار الانخفاض ووجود اطمئنان بالاستقرار في سعر الصرف، وأن يكون انخفاضا مستمرا.

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