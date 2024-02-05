بعد توجيهات الرئيس| كيف يحصل مزارعو القصب على الشتلات بأبسط الطرق؟

أكد الدكتور أيمن حسني عش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أننا فى مرحلة التشغيل التجريبي لمحطة كوم إمبو لإنتاج شتلات قصب السكر، موضحا أنه من المتوقع إنتاج حوالى 5 ملايين شتلة لقصب السكر هذا العام .

الحصول على الشتلات

وأضاف "عش" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن هناك طريقتين لكى يحصل مزارعو القصب على الشتلات ، حيث يتم التقدم إلى محطة إنتاج الشتلات والحصول عليها بصفة مباشرة ، أو التقدم إلى البنك الزراعي للحصول على سلفة شتل قصب السكر .

وقال مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إنهم بصدد تسهيل الإجراءات لمزارعي القصب بحيث يحصل على سلفة الشتلات من البنك الزراعي من خلال تيسير شروط التسديد لأكثر من عام.

وتابع قائلا:" كما يمكن للمزارع الحصول على شتلات قصب السكر بالاتفاق مع مصنع السكر، ويمكن التعاقد معه ومع البنك الزراعي للحصول على سلفة الشتلات " .

ولفت مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إلى أن نظام الزراعة التقليدية لقصب السكر ينتج الفدان الواحد فيه حوالى 32 طنا، بينما بنظام الشتلات ينتج الفدان ما يتراوح من 50 لـ 70 طنا مما سيحقق له ربحا أكبر ويزيد من نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر .

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية، وقطاع الإرشاد الزراعي والمعنيين بالوزارة بالتوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات.

وقال بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّ ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات

وأكّد القصير ضرورة رفع مستوى الوعى لدى المزارعين، وتقديم الخدمات الارشادية المتنوعة لهم، والتوصيات اللازمة، وتنفيذ المدارس الحقلية، بالمحافظات المختلفة، وتكوين الفرق البحثية والإرشادية من المعاهد البحثية المتخصصة، لنشر ثقافة زراعة القصب بنظام الشتلات، وتعرف المزارعين أهمية والفوائد التي تعود عليهم نتيجة هذا التحول.