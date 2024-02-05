انفراجة في أزمة السكر.. بشرى سارة لمزارعي القصب بشأن أسعار التوريد

أكد الدكتور أيمن حسني عش مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تتراوح من 80 ل 85 % ، نافيا تراجع مساحات زراعة قصب السكر فى مصر.

محطة شتلات القصب

وأضاف "عش" خلال تصريحات ل"صدي البلد "، أن محطة شتلات قصب السكر بكوم امبو تقع على مساحة 26 فداناً، لإنتاج شتلات القصب المعتمدة، وتبلغ طاقة المحطة الإنتاجية 15 مليون شتلة في الموسم تصل إلى ٣٠ مليون شتلة في الموسمين الربيعي والخريفي تكفي لزراعة مساحة ٤ آلاف فدان بالشتل في الموسمين، بتمويل من هيئة تنمية الصعيد .

وقال مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن تكلفة المحطة بلغت حوالي 300 مليون جنيه، وقال: يساعد المشروع الجديد فى إنتاج شتلات معتمدة خالية من الإصابات المرضية .

مساحات زراعة القصب

وتابع قائلا:" المساحة المنزرعة الكلية من محصول قصب السكر تتراوح بين 340 إلى 360 ألف فدان، مشيرا إلى توريد ما يتراوح 250 ألف فدان منها إلى مصانع السكر الحكومية" .

أسباب أزمة السكر

وكشف مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة عن أسباب أزمة السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق ، حيث اتجه المزارع لتزويد محال عصير القصب ومصانع العسل بالمحصول؛ نظرا لسعرها الأعلى مقارنة بمصانع السكر الحكومية، مشيرا إلى تراوح سعر الفدان بين 70 إلى 90 ألف جنيه وفق العرض والطلب.

وأوضح أن سعر توريد القصب ب 1500 جنيه كان يعتبر المزارع غير مربح على عكس توريده لمحلات العصير ومصانع العسل، بالتالي امتنعوا عن توريد القصب للمصانع الحكومية .

قرارات هامة

وطمأن الدكتور أيمن عش مزارعي قصب السكر لأنهم سيحصلون على ربح كبير بعد قرارات زيادة سعر توريد القصب ، حيث تم وضع سعر توريد للطن 2000 جنيه للمزارع الذي ينتج 40 طن من الفدان ، ومن ينتج من 30 ل 40 طن سيورد بمبلغ 1900 جنيه، ومن أقل من ذلك سيورد بسعر 1800 جنيه للطن مما يعد زيادة كبيرة ، ويحقق هامش ربح أعلى للمزارع بالتالي يتجه المزارع إلي توريده للمصانع الحكومية .



وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية، وقطاع الإرشاد الزراعي والمعنيين بالوزارة بالتوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات.

وقال بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّ ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات .



وأكّد القصير ضرورة رفع مستوى الوعى لدى المزارعين، وتقديم الخدمات الارشادية المتنوعة لهم، والتوصيات اللازمة، وتنفيذ المدارس الحقلية، بالمحافظات المختلفة، وتكوين الفرق البحثية والإرشادية من المعاهد البحثية المتخصصة، لنشر ثقافة زراعة القصب بنظام الشتلات، وتعرف المزارعين أهمية والفوائد التي تعود عليهم نتيجة هذا التحول.