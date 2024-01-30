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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتلبية احتياجات المواطنين..

مجاهد نصار يواصل توفير منافذ بيع السكر بـ27 جنيها للكيلو |صور

مجاهد نصار
مجاهد نصار

واصل النائب مجاهد نصار، للشهر الثالث على التوالي، توفير المنافذ الثابتة والمتحركة لضخ  أطنان و كميات كبيرة من سلعة السكر لأهالي شبرا الخيمة بأسعار مخفضة للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار وجشع واحتكار التجار.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضرورة تكاتف الجهود لدعم محدودي الدخل، والحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، وتوفير منافذ لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستقرار في الأمن الغذائي؛ ومجابهة احتكار التجار للسلع الاستراتيجية.

وتفقد النائب مجاهد نصار اليوم، الثلاثاء، منفذاً جديداً لتوزيع السكر على المواطنين أمام حي غرب شبرا الخيمة بسعر 27 جنيهاً للكيلو استكمالاً لمبادرة توفير السلع الأساسية التي بدأها النائب مجاهد نصار منذ شهرين تقريباً وتشمل ضخ أطنان هائلة من السكر وتوفيرها بكميات كبيرة للمواطنين؛  تفعيلاً  لمبادرة رئيس الجمهورية، وذلك جنباً إلى جنب مع المنافذ الحالية بميت نما و منافذ  أخرى  كثيرة.

وأشار الكاتب الصحفي زين العابدين رجدي، المنسق العام للمبادرة، إلى أنه جار تنفيذ عدد كبير من المنافذ الأخرى تشمل كافة أنحاء شبرا الخيمة شرقاً وغرباً تستمر حتى شهر رمضان المبارك وبعد رمضان تخفيفاً عن كاهل أبناء شبرا الخيمة ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع الأساسية.

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