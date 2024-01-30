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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب السكر.. مفيدة شيحة تنتقد بشدة جشع التجار

سلعة السكر
سلعة السكر

شنت الإعلامية مفيدة شيحة، هجوما حادا على احتكار بعض التجار لسلعة السكر، مشيرة إلى أن الدولة تقدم جهودا حقيقية من أجل انهاء الأزمة.

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وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن طريقتنا في التعامل مع الأزمات غير صحيحة وبمبدأ يلا نفسي، لكن مفيش حاجة هتتحل بفكر أنه يلا نفسي، والدولة تقدم كل الجهد المطلوب في التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار السكر.

وتابعت مفيدة شيحة، أن هناك جشع من قبل التجار واحتكار في سلعة السكر، وهناك عمال في السوبر ماركت يبيعون السكر بأسعار مرتفعة، ونحتاج أن نتعامل مع نفسنا في هذه الأزمة والدولة حريصة على إنهاء الأزمة، وهناك جشع واحتكار لسلعة السكر في مصر.

https://fb.watch/pULrr0MvFa/?mibextid=Nif5oz

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