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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نتيجة متوقعة.. مفيدة شيحة تهاجم اتحاد الكرة بعد الخروج الأفريقي للمنتخب

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

فتحت الإعلامية مفيدة شيحة، النار على الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم وعلى الاتحاد المصري كرة القدم، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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مفيدة شيحة: محتاجين الجهاز الفني لكرة اليد يدرب منتخب كرة القدم


وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن :"عندنا لاعيبه جيدة، ولكن المجموعة لا تعرف اللعب مع بعضها، وعندنا مشكلة في اللعب الجماعي، ودي مشكلة المدرب، وكلنا اتقهرنا، ولكنها كانت نتيجة متوقعة، خروج حزين للمنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الأفريقية".
وأضافت مفيدة شيحة، أن مدرب منتخب مصر روي فيتوريا يتحمل الخروج من البطولة، وهذا المدرب غبر مؤهل لهذا المنصب، كونه لم يدرب منتخبات من قبل، وعلى أي أساس تم إختياره لقيادة المنتخب، وانت جاي تعمل ايه ولم تقدم اي شيء على الإطلاق".
وتابعت مفيدة شيحة، أنه :"لا اعرف كيف تم اختياره من قبل اتحاد كرة القدم، وحرقة دم وغضب، وكرة القدم أهم شيء عند الشعب المصري، وازاي تم تعيين هذا المدرب في هذا المنصب المهم".

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