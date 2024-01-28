مفيدة شيحة: محتاجين الجهاز الفني لكرة اليد يدرب منتخب كرة القدم

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن كل المصريين ينتظرون مباراة اليوم بين منتخب مصر ومنتخب الكونغو في دور الـ 16، معلقة: " مصر النهاردة داخلة امتحانات الثانوية العامة"، متسائلة: "ليه حاسين اننا داخلين امتحان؟".

وأوضحت "شيحة"، خلال افتتاحية برنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أنها تظن أن سبب هذا الشعور لدى المصريين هو قلقهم بشأن المنتخب والأداء والتشكيل وكل ما ينتشر على مواقع الفيسبوك من تعليقات، قائلة: "إحنا محتاجين الجهاز الفني لمنتخب كرة اليد ييجي يمرن المنتخب المصري لكرة القدم.. إزاي معرفش بس محتاجين الناس دي تيجي تحط نفس الاحترافية في منتخبنا القومي كرة القدم".

يحافظون على كرامة المصريين

وواصلت: "أتمنى للمنتخب التوفيق على وعد أنهم يرضوا الملايين من المواطنين المصريين، المرة اللي فاتت كنا مبسوطين لأن الأداء كان رجولي"، قائلة: "مش مهم نكسب بقدر ما نطلع بكرامتنا، أتمنى من المنتخب المصري يحافظوا على كرامة المصريين".