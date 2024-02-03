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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قرار إيجابي ..أحمد موسى عن زيادة سعر توريد قصب السكر لـ1500 جنيه للطن

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي احمد موسى، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرار برفع سعر توريد طن قصب السكر لـ 1500 جنيه. 

 

زيادة جديدة.. التموين: توريد محصول قصب السكر للمصانع بـ1500 جنيه للطن

تعرف على قيمة الطن..محافظ قنا يعلن سعر توريد محصول قصب السكر لعام2024

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  قرار وزارة التموين أكد توريد طن قصب السكر لمصانع شركة السكر بسعر 1500 جنيه للطن بدلا من 1100".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  هذا القرار  إيجابي يدفع المزارعين للقيام بتوريد القصب إلى مصانع السكر ".

 

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 22 لسنة 2024، بشأن توريد قصب السكر لموسم 2024، والذي جاء في نص المادة الأولى منه،: أنه يتم توريد محصول قصب السكر للعام الحالي 2024 لمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، اعتبارا من 1 يناير 2024، بسعر توريد قيمته 1500 جنيه.

 

كما جاء في نص المادة الثانية: يُصرف حافز توريد لموردي قصب السكر على النحو التالي:

300 جنيه للطن في حالة توريد محصول بمتوسط 30 طنا للفدان.

400 جنيه للطن في حالة توريد محصول يزيد عن 30 طنا للفدان حتى 40 طنا للفدان.

500 جنيه للطن في حالة توريد يزيد عن 40 طنا للفدان.

يصرف حافز التوريد لمن قاموا بالتوريد من بداية الموسم

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