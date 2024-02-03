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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة جديدة.. التموين: توريد محصول قصب السكر للمصانع بـ1500 جنيه للطن

صناعة السكر
صناعة السكر

أعلنت محافظة قنا، عن سعر توريد محصول قصب السكر للعام الحالي 2024، إلى مصانع شركة السكر والصناعات التكميلية المصرية، بسعر توريد قيمته 1500 جنيه، بدلا من 1100 جنيه للطن.

وكشفت المحافظة، عن صرف حافز توريد لموردي قصب السكر على النحو التالي،: "300 جنيه للطن في حالة توريد محصول قصب بمتوسط 30 طنا للفدان، 400 جنيه للطن في حالة توريد محصول يزيد عن 30 طنا للفدان، وحتى 40 طنا للفدان.

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وأضافت أنه يتم صرف 500 جنيه حافز للطن في حالة توريد محصول يزيد عن 40 طنا للفدان.

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 22 لسنة 2024، بشأن توريد قصب السكر لموسم 2024، والذي جاء في نص المادة الأولى منه،: أنه يتم توريد محصول قصب السكر للعام الحالي 2024 لمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، اعتبارا من 1 يناير 2024، بسعر توريد قيمته 1500 جنيه.

كما جاء في نص المادة الثانية: يُصرف حافز توريد لموردي قصب السكر على النحو التالي:

300 جنيه للطن في حالة توريد محصول بمتوسط 30 طنا للفدان.

400 جنيه للطن في حالة توريد محصول يزيد عن 30 طنا للفدان حتى 40 طنا للفدان.

500 جنيه للطن في حالة توريد يزيد عن 40 طنا للفدان.

يصرف حافز التوريد لمن قاموا بالتوريد من بداية الموسم.

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